برلماني: الرئيس السيسي يعمل من أجل صالح الدولة.. فيديو

أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشباب تأهل وتدرب في عهد الرئيس السيسي.



وأضاف النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "تم الهبوط بمؤشر البطالة في مصر، ونتاج ذلك نراه في القيادات الحالية بالوزارات والمؤسسات المختلفة".

وأشار: " الدولة تعمل لقاءات عدة مع كل من له رأي في المجالات الاقتصادية؛ والرئيس السيسي لم يعمل من أجل انتخابات وإنما يفعل ما في صالح الدولة برغم اختيارات المواطنين".

وتحدث النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، عن دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا: "هناك غرفة عمليات بالتنسيقية لمتابعة العملية الانتخابية تحت شعار "نعم للمشاركة".

أوضح النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، : "هناك مجموعات تقوم بعمل جولات في كل جامعات مصر للدعوة للمشاركة الشبابية في هذا الماراثون، مع تخطيط برنامج استرشادي للرئيس المقبل".