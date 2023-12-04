عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: مصر خرجت بصفر خسائر من كل الأزمات في عهد الرئيس السيسي..فيديو

النائب محمود القط
النائب محمود القط

أشاد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، بالمستشار محمود فوزي، مسئول حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024، معقبا: "يهتم بمتابعة كل التفاصيل الخاصة بالمشهد الانتخابي".

txt

رئيس "الحركة الوطنية" من المنصورة : السيسي رئيس يليق بحجم مصر ومكانتها الدولية

txt

حملة السيسي تعدد لوفد قادرون باختلاف مكاسب ذوي الهمم في عهد الرئيس


وقال محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي قدم لمصر إدارة أزمات وتخطيط ورؤية تنموية جيدة، مستشهدا بالتنمية التي تحدث في سيناء وعلى رأسها الطرق والبنية التحتية وشبكت المياه والصرف، بالإضافة إلى عمل منطقة إدارية في شلاتين وغيرها من المناطق الحدودية".

وأضاف: "التحدي الأكبر للرئيس السيسي الفترة المقبلة هي الأزمات الاقتصادية والتعامل مع الأمن القومي ومشروع توشكى واستكمال بناء الصوامع"، لافتا: "تغيير نمط الزراعة في مصر أغنانا عن الاحتياج للاستيراد من الخارج".

وأشاد بحكمة الرئيس السيسي في التعامل مع الدول الخارجية وتوطيد العلاقات معها، موضحا: "مصر خرجت بصفر خسائر في كل الأزمات التي تعرضت لها البلاد خلال فترة رئاسة الرئيس السيسي وعلى رأسها أزمة كورونا".

السيسي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزى النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ النائب محمود القط الحركة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب علي غزة فورا

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

يتبقى أسبوع| الفيفا يفجر مفاجأة عن بث مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

4 نجوم فى ظهور نادر بجنازة الراحل أشرف عبد الغفور

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

جرائم فساد.. الحكم على رئيس عربي سابق بالسجن 5 سنوات

مشروع قرار مقدم من مصر..ماذا يحدث داخل أروقة مجلس الأمن بشأن أحداث غزة؟

لمدة 40 عاما.. واشنطن تتهم مسئولا بالأمن القومي بالتجسس لصالح كوبا|التفاصيل الكاملة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجمات مكثفة على خان يونس في غزة

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

المقـ ـاومة الفلسطينية تحول الدبابات وناقلات جنود الاحتلال لكتل نار مشتعلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا صوت لبشر.. فلسطيني يبحث عن مفقودين داخل منطقة بقطاع غزة |شاهد

أول كلمة قالتها.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور تكشف صدمتها بعد رحيل والدها.. شاهد

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

الرابر الأميركي ماكليمور يثير الجدل من جديد بسبب غزة وإسرائيل ..شاهد

فيديو

المقـ ـاومة الفلسطينية تحول الدبابات وناقلات جنود الاحتلال لكتل نار مشتعلة

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

اللي هيقول غير كده هزعل منه.. عايدة فهمي: الوسط الفني محترم

بعد أنباء خروجها من السباق الرمضاني.. يسرا: صعب جدا تقديم 30 حلقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ