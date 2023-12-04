برلماني: مصر خرجت بصفر خسائر من كل الأزمات في عهد الرئيس السيسي..فيديو

أشاد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، بالمستشار محمود فوزي، مسئول حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024، معقبا: "يهتم بمتابعة كل التفاصيل الخاصة بالمشهد الانتخابي".



وقال محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الرئيس السيسي قدم لمصر إدارة أزمات وتخطيط ورؤية تنموية جيدة، مستشهدا بالتنمية التي تحدث في سيناء وعلى رأسها الطرق والبنية التحتية وشبكت المياه والصرف، بالإضافة إلى عمل منطقة إدارية في شلاتين وغيرها من المناطق الحدودية".

وأضاف: "التحدي الأكبر للرئيس السيسي الفترة المقبلة هي الأزمات الاقتصادية والتعامل مع الأمن القومي ومشروع توشكى واستكمال بناء الصوامع"، لافتا: "تغيير نمط الزراعة في مصر أغنانا عن الاحتياج للاستيراد من الخارج".

وأشاد بحكمة الرئيس السيسي في التعامل مع الدول الخارجية وتوطيد العلاقات معها، موضحا: "مصر خرجت بصفر خسائر في كل الأزمات التي تعرضت لها البلاد خلال فترة رئاسة الرئيس السيسي وعلى رأسها أزمة كورونا".