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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة السيسي تعدد لوفد قادرون باختلاف مكاسب ذوي الهمم في عهد الرئيس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، وفداً من ذوي الاحتياجات الخاصة "قادرون بإختلاف" في المقر الرسمي للحملة.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالوفد والزيارة، مشيرا إلى دور القيادة السياسية في الاهتمام بملف ذوي الاحتياجات الخاصة، والإنجازات التي حرص المرشح الرئاسي على تحقيقها في هذا الملف، مشيدا بدور المجلس القومي لذوي الإعاقة.

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أولى اهتماماً كبيراً بملف ذوي الاحتياجات الخاصة "قادرون بإختلاف" والتي على رأسها قانون ذوي الإعاقة وكذلك إطلاق اسم "قادرون بإختلاف" وهي التي لها معاني كثيرة جميلة تدل على قدراتكم ومواهبكم، مؤكداً أن المشاركة في العملية الانتخابية هو دور وواجب حيث أن كل شخص في محل إقامته يستطيع أن يدلي صوته، مشيراً إلى أنه أيضاً إذا كان موجوداً في أيام الانتخابات في أي محافظة من محافظات الجمهورية يستطيع أن يتوجه إلى إحدى لجان الوافدين.

وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أنه في 2019 أصبح تمثيل قادرون باختلاف في المجالس النيابية تمثيلاً دائماً بعد إن كان تمثيلاً مؤقتاً لفصل التشريعي واحد، لافتاً إلى أنه كانت كلماتهم شديدة الأهمية والتأثير لأنهم أكثر من يستطيع أن يتحدث عن أنفسهم.

من جانبه، ثمن الوفد دور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في اهتمامه غير المسبوق بذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الملفات ولم يغفل عنهم لحظة، إذ أنه حرص على تأهيلهم ودمجهم مع المجتمع، فضلا عن إقرار قوانين وتشريعات داعمة، مشيرين أنهم يقومون بعمل مؤتمرات توعوية بإنجازات المرشح الرئاسي وتوعية المواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة بضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري، من خلال مبادرات عدة منها مبادرة "صوتك حقك" و"أسرتي قوتي" وغيرها من الأفلام التشجيعية التي تم تسجيلها.
 

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