برلماني يعلق على أهمية افتتاح معرض «إيديكس» في هذا التوقيت.. فيديو

تحدث النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهمية افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".

وقال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الرغم من أن هذا المعرض هو معرض سنوي في توقيته الطبيعي إلا أن هذا المؤتمر يحمل العديد من الرسائل الهامة للكل".

وأضاف: "بدأنا بالمعرض بالقوات البحرية، والقوات البحرية رسالة مهمة لأن البحر المتوسط حاليا أصبح مسرح عمليات"، موضحا: "العالم تطور كثيرا في استخدام الأسلحة، لذا الدولة كانت حريصة على وجود أحدث الأسلحة مثل الطائرات المسيرة، حيث لا توجد حرب في الوقت الحالي دون استخدام هذه الطائرات".

وأشار النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "ما رأيناه في معرض «إيديكس 2023»، تسويق جيد لما نمتلكه من أدوات وأسلحة"، معقبا: "دا اللي معروض، وما خفى كان أعظم".

وتابع: "تم العمل على الفرقاطة الجبار التي تم تدشينها اليوم لسنوات طويلة، وهي بأيد مصرية خالصة، وهذا يؤكد أننا كان لدينا رؤية مستقبلية".