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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ردع وتصدٍ لأي عدو.. محفوظ مرزوق: الفرقاطة "الجبار" الأحدث في العالم |فيديو

الفرقاطة الجبار
الفرقاطة الجبار

تحدث اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية السابق، عن افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، وتدشين الفرقاطة المصرية الجبار.

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الرئيس السيسي يشهد تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" عبر الفيديو كونفرانس

وقال اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "تم تدشين اليوم الفرقاطة "الجبار"، وهي أحدث فرقاطة في العالم".

وكشف عن أهمية تدشين الفرقاطة المصرية الجبار، في هذا التوقيت، قائلا: "الأحداث ملتهبة حولنا، وهناك أكثر من 60 وحدة بحرية بجوارنا سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر، ورأينا دور هذه السفن، ومنها تأمين قناة السويس وهي هدف من الأهداف".

وتابع: "أهمية الفرقاطة المصرية الجبار تشمل، تأمين قناة السويس عن بعد، توجيه ضربات من مسافة 1000 كم، حماية المقدرات البترولية المصرية، ردع وتصدي لأي عدو، حماية الموانئ المصرية".

وأضاف: "أصبح لدينا مجمع صناعي عسكري بحري عبارة عن 3 ترسانات"، موضحا: "الرئيس السيسي عندما كان وزيرا للدفاع أعطى دعم مالي كبير للصناعة العسكرية البحرية، وأسس بنية أساسية متطورة وقوية، فضلا عن الاهتمام بتدريب العنصر البشري".

وأشار اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية السابق، "ربنا رزقنا بقيادة سياسية ذات رؤية مستقبلية كان لها الفضل في ما ننعم به من أمن وأمان، وركزت على إعادة بناء القوة العسكرية ومن ضمنها القوات البحرية".
 

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