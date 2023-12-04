لا تظهر على الرادارات.. مميزات خطيرة في الفرقاطة "الجبار" أحدث قطع البحرية المصرية

كشف اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية السابق، مميزات الفرقاطة المصرية "الجبار"، التي دشنها الرئيس السيسي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، على هامش افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023».

وقال اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الفرقاطة الجبار تمتاز، بعدم قدرة أي رادار لكشفها، كما أنها مزودة بتوربين تحت الماء".

وأضاف: "تمتاز الفرقاطة المصرية «الألمانية، الفرنسية» أيضا بأجهزة إلكترونية، وقاعدة حربية، وهي تسليح مصري بنسبة 100%".

وأشار اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية السابق،: "يتم رفع كفاءة كل أدوات المركبة الحربية لتتصدى لأي عمليات".

