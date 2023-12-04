عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا تظهر على الرادارات.. مميزات خطيرة في الفرقاطة "الجبار" أحدث قطع البحرية المصرية

الجبار
الجبار

كشف اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية السابق، مميزات الفرقاطة المصرية "الجبار"، التي دشنها الرئيس السيسي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، على هامش افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023».

txt

اللواء نصر سالم: استعراض الفرقاطة "الجبار" رسالة طمأنة للمصريين وردع للأعداء

txt

كافة المهام القتالية.. تعرف على إمكانات الفرقاطة المصرية "الجبار" طراز "ميكو A200"

وقال اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الفرقاطة الجبار تمتاز، بعدم قدرة أي رادار لكشفها، كما أنها مزودة بتوربين تحت الماء".

 

وأضاف: "تمتاز الفرقاطة المصرية «الألمانية، الفرنسية» أيضا بأجهزة إلكترونية، وقاعدة حربية، وهي تسليح مصري بنسبة 100%".

 

وأشار اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية السابق،: "يتم رفع كفاءة كل أدوات المركبة الحربية لتتصدى لأي عمليات".
 

الفرقاطة الجبار البحرية المصرية قطع البحرية المصرية الفرقاطة المصرية الجبار الفرقاطة الجبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب علي غزة فورا

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

4 نجوم فى ظهور نادر بجنازة الراحل أشرف عبد الغفور

رسميا.. وزير شؤون الديوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ أمير الكويت

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

يتبقى أسبوع| الفيفا يفجر مفاجأة عن بث مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

بوتين يزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع

"نرفزة ملعب"| تفاصيل تحقيقات النيابة مع حسين الشحات.. وعقوبة ضخمة في انتظار محمد الشيبي

قطر تشكر مصر على تسهيل نقل الفلسطينيين للعلاج في الدوحة

خلال 24 ساعة فقط.. أبو عبيدة يعلن حصيلة خسائر فادحة لجيش الاحتلال

ردع وتصدٍ لأي عدو.. محفوظ مرزوق: الفرقاطة "الجبار" الأحدث في العالم |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول كلمة قالتها.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد رحيل والدها.. شاهد

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

الرابر الأميركي ماكليمور يثير الجدل من جديد بسبب غزة وإسرائيل ..شاهد

أشبه بـ روميو وجولييت.. قصة حب مثيرة جمعت أشرف عبدالغفور وزوجته "شمعة"

فيديو

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

اللي هيقول غير كده هزعل منه.. عايدة فهمي: الوسط الفني محترم

بعد أنباء خروجها من السباق الرمضاني.. يسرا: صعب جدا تقديم 30 حلقة

بعلم فلسطين وصورة "روح الروح".. فنان يعبر عن دعمه لغزة بطريقة مبهرة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ