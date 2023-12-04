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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللواء نصر سالم: استعراض الفرقاطة "الجبار" رسالة طمأنة للمصريين وردع للأعداء

الفرقاطة الجبار
الفرقاطة الجبار

قال الخبير الإستراتيجي اللواء نصر سالم، إن معرض إيديكس 2023 والخاص بالصناعات الحربية والأسلحة تأتي أهميته في التعرف على كل ما هو جديد في عالم التسليح.

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الرئيس السيسي يشهد تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" عبر الفيديو كونفرانس

وأضاف اللواء نصر سالم، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن الصناعات الحربية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الماضية، ولعل الفرقاطة الجبار، التي عرضت اليوم، أكبر دليل على التطور الهائل الذي شهده هذا المجال.

ونوه الخبير الإستراتيجي اللواء نصر سالم، بأن المصانع الحربية، المتمثلة في الهيئة العربية للتصنيع، تثبت أن لدينا القدرة على تطوير أسلحتنا وتصنيع مشترك مع الدول الأخرى.

ولفت الخبير الإستراتيجي اللواء نصر سالم، إلى أن عرض الفرقاطة اليوم يزيد من الطمأنينة لكل مصري، ورسالة ردع لكل ما يحاول أن يعرض مصالحنا للخطر أو يهدد تراب هذا الوطن.

 

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اللواء نصر سالم: استعراض الفرقاطة "الجبار" رسالة طمأنة للمصريين وردع للأعداء


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