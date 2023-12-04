الرئيس السيسي يشهد تدشين راجمة صواريخ "رعد 200" في معرض "إيديكس"

دشن وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى، أول راجمة صواريخ مصرية "رعد 200"، خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجنحة المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023.

400 شركة عارضة

يشارك في المعرض الذي يستضيفه مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة، أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو، كما يشهد رفع الستار للمرة الأولي عن عدد من الأسلحة الحديثة التي تم تصنيعها بأيد مصرية.

يضم المعرض 22 جناحًا دوليًا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك بالإضافة إلى مصر.

جدير بالذكر أن المعرض تنظمه شركة AWE الدولية الرائدة في تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، حيث يعد إيديكس هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر في أفريقيا.