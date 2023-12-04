وزير الإنتاج الحربي: نمتلك 16 مصنعا متخصصا بصناعة أسلحة حديثة ومتعددة.. فيديو

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك 16 مصنعا و4 شركات.

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الإنتاج الحربي لديه إمكانيات تكنولوجية على أعلى مستوى"، متوجها بالشكر لكل العاملين في الإنتاج الحربي على الجهد المبذول.

وأشار إلى أن "وزارة الانتاج الحربي تمتلك 16 مصنع متخصصين في صناعة أسلحة حديثة ومتطورة ومتعددة"، مضيفا: "الإنتاج الحربي يعمل على تطوير المنتجات السابقة التي يمتلكها، ونعمل أيضا على تصنيع أسلحة حديثة ومتطورة".

