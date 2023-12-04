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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الإنتاج الحربي: نمتلك 16 مصنعا متخصصا بصناعة أسلحة حديثة ومتعددة.. فيديو

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك 16 مصنعا و4 شركات.

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وزير الإنتاج الحربي: زوار معرض "EDEX 2023" يشاهدون منتجات عسكرية مصرية جديدة

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وأضاف المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الإنتاج الحربي لديه إمكانيات تكنولوجية على أعلى مستوى"، متوجها بالشكر لكل العاملين في الإنتاج الحربي على الجهد المبذول.

 

وأشار إلى أن "وزارة الانتاج الحربي تمتلك 16 مصنع متخصصين في صناعة أسلحة حديثة ومتطورة ومتعددة"، مضيفا: "الإنتاج الحربي يعمل على تطوير المنتجات السابقة التي يمتلكها، ونعمل أيضا على تصنيع أسلحة حديثة ومتطورة".
 

وزير الانتاج الحربي وزارة الإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى EDEX 2023

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