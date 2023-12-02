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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي: زوار معرض "EDEX 2023" يشاهدون منتجات عسكرية مصرية جديدة

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي ، أن الدورة الثالثة من معرض إيديكس “EDEX 2023” تمثل امتداداً لحدث استثنائي استطاعت مصر من خلاله -بأول نسختين من المعرض بعاميّ 2018 و 2021- إيصال رسالة للعالم كله عن مدى التطور الذي استطاعت تحقيقه على مستوى الصناعات الدفاعية وقدرتها على تنظيم المعارض الدولية الكبرى، معرباً عن تطلعه أن تحقق نسخة العام الحالي نفس النجاح التي حظيت به النسختين السابقتين.

وأضاف الوزير "محمد صلاح" أن قصة نجاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX” بدأت بطموح واعي من القيادة السياسية في مصر والتي قررت أنه آن الآوان لوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً.

وشدد على أن “EDEX” هو المعرض الوحيد المتخصص في مجال الصناعات الدفاعية في القارة الأفريقية، وأنه بالرغم من حداثة عهده نسبياً إلا أنه استطاع حصد عدد من الجوائز.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى وجود تكامل وتضافر في الجهود من كافة الجهات المشاركة في الجناح المصري ليُقام المعرض بالشكل الذي يجعل كل مصري فخور بوطنه.

منتجات عسكرية مصرية جديدة

وأشار إلى المتابعة المستمرة من كافة أفرع وهيئات وإدارات القوات المسلحة المصرية تحت إشراف ومتابعة كاملة من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي و رئيس أركان حرب القوات المسلحة و قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، منوهاً إلى أن زوار المعرض يشاهدون في هذه النسخة منتجات عسكرية مصرية جديدة من تصنيع شركات الإنتاج الحربي.

وأكد على أن الإنتاج الحربى يعمل دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة ( داخلية / خارجية ) أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة ، وهنا نؤكد أن إمتلاكنا لتكنولوجيات التصنيع يمهد الطريق للتحديث الدائم وتحقيق رغبة المستخدم النهائى، كما يدعم إمتلاك القوة والوقوف على أرض صلبة لتحقيق السلام .

الانتاج الحربى منتجات عسكرية EDEX 2023 المهندس محمد صلاح الدين الصناعات الدفاعية

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