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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

EDEX" هو المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية

EDEX 2023.. وزير الإنتاج الحربي: حريصون على تطوير المنتجات النمطية لشركاتنا

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

أعرب المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن فخره بإطلاق النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية له على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن انطلاق المعرض.

وأكد الوزير محمد صلاح الدين، أن معرض "إيديكس" تنظمه مصر كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية ممثلة فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أن هذا المعرض هو المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية)، ويمثل تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات.

وأشار الى أن المعرض يعد فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

 

صناعة الأنظمة الدفاعية 
 

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى لقاء أهم الرواد فى صناعة الأنظمة الدفاعية على مستوى العالم خلال أيام المعرض، وفتح آفاق جديدة للشراكات التعاونية بين شركات الإنتاج الحربي ومختلف الشركات العالمية.

ولفت إلى أنه حرص خلال الفترة الماضية على توجيه الدعوة لشركات ومؤسسات مختلف الدول للمشاركة في معرض "EDEX 2023"، وذلك خلال لقاءاته المختلفة مع ممثلي الجهات الخارجية من وزراء وسفراء وممثلي شركات عالمية متخصصة، بالإضافة إلى الترويج للمعرض خلال مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فى العديد من المعارض الدولية الخارجية المتخصصة في مجال التسليح والتي أقيمت خلال الفترة الماضية.
 

وصرّح وزير الإنتاج الحربي، بأن إقامة مصر لمعرض "إيديكس" ترسل رسالة للعالم بمدى مستوى التقدم التكنولوجى للصناعات العسكرية المصرية وبأن مصر دولة آمنة ومستقرة كما يُظهر مستوى علاقات مصر الدولية المتميزة والمتوازنة مع جميع دول العالم (مشاركين - زائرين).

وأعرب عن تطلعه أن تمثل نسخة العام الحالي تعزيزاً للنجاح الذي حظيت به النسختان السابقتان اللتين تم عقدهما عاميّ 2018 و2021، موضحاً أنه من المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من (400) شركة عارضة من (46) دولة لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من (35) ألف زائر.

وشدد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الإنتاج الحربي، على وجود تكامل بين الجهات المصرية المشاركة في "EDEX 2023" ليخرج بشكل مشرف ويليق بمكانة مصر، لافتاً إلى أنه تم الحرص على أن يكون تنظيم المعرض احترافيا وتمت الاستعانة بشركة "AWE" المتخصصة في تنظيم المعارض العالمية.

وتابع أن العديد من كبرى الشركات المصنعة للمعدات العسكرية فى العالم حرصت على تأكيد مشاركتها كجهات راعية لمعرض “EDEX 2023”، وهو ما يؤكد ثِقل مصر وقدرتها على تنظيم المعارض الكبرى.

 

المشاركة بمنتجات جديدة في معرض "EDEX 2023"
 وأكد وزير الإنتاج الحربي أن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بالمشاركة بمنتجات جديدة في معرض "EDEX 2023".

كما شدد على أن الهدف الرئيسى للإنتاج الحربى هو تلبية مطالب القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الدفاعية المتطورة وتقوم بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة.

وشدد على حرص الوزارة على زيادة المكون المحلي بمنتجاتها سواء العسكرية أو المدنية بما يلبي احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة ويخدم الاقتصاد المصري والتنمية الشاملة بالدولة.

ونوّه الوزير محمد صلاح إلى أن "الإنتاج الحربى" يعمل دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة (داخلية/ خارجية) أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة. 

وتابع: "نؤكد أن امتلاكنا لتكنولوجيا التصنيع يمهد الطريق للتحديث الدائم وتحقيق رغبة المستخدم النهائى، كما يدعم امتلاك القوة والوقوف على أرض صلبة لتحقيق السلام".

الانتاج الحربى EDEX 2023 الصناعات العسكرية القارة الافريقية المهندس محمد صلاح الدين الأنظمة الدفاعية

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