أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

معرض إيديكس 2023 .. نظمت القوات المسلحة مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023 فى دورته الثالثة والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويشارك في معرض إيديكس 2023 كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

معرض إيديكس 2023

شارك فى المؤتمر اللواء مهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى واللواء أركان حرب مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء كمال وفاء رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة واللواء أركان حرب طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات وتوماس جونت رئيس شركة AWE بمنطقة الشرق الأوسط.

معرض إيديكس 2023

وتناول المؤتمر كافة التفاصيل التى تبرز اهتمام ورعاية القيادة السياسية لهذا المعرض ليكون حدث عالمى بارز بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة، كذلك كافة التفاصيل التى توضح التنسيق التام بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة للمساهمة فى ظهور المعرض بالشكل الذى يعبر عن مكانة مصر الدولية والعالمية.

معرض إيديكس 2023

وتم الإعلان خلال وقائع المؤتمر عن أن المعرض يضم 22 جناحًا دوليًا فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال.

وتضمن المؤتمر الإجابة على أسئلة الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء العالمية من قبل المسئولين عن المعرض لتوضيح كافة الاستفسارات.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من الملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين وممثلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المصرية والأجنبية .

القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023