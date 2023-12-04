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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشروع قرار مقدم من مصر..ماذا يحدث داخل أروقة مجلس الأمن بشأن أحداث غزة؟

صدى البلد

علق السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

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وقال عبد الفتاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم":" الوفد العربي الإسلامي شارك في 29 نوفمبر الماضي بجلسة لمجلس الأمن بشان الأوضاع في غزة".

وأضاف :" هناك مشروع قرار أمام مجلس الأمن مقدم من مصر لإنشاء آلية واضحة لضمان استقرار واستمرار الهدن وتدفق المساعدات المقدمة لغزة ".

وتابع عبد الفتاح :"سعداء بجهود مصر وقطر في التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة كانت مدتها 7 أيام وتم خلالها تبادل الاسرى والمحتجزين ودخول المساعدات ".

وأكمل ماجد عبد الفتاح :"مازال هناك مشاورات حول مشروع القرار مع الدول الدائمة في مجلس الامن"، مضيفا:" المجموعة العربية تجتمع يوميا لتقييم الوضع ".

ولفت عبد الفتاح :" مجلس الأمن به مشروع بيان رئاسي قدمته الصين لخلق أفق سياسي من خلال عملية السلام ".

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