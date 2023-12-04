نيويورك تايمز: صاروخ فلسطيني أصاب قاعدة إسرائيلية تحوي رؤوسا لصواريخ نووية

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في تحليل مرئي لعواقب هجوم حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن صاروخ أطلق من غزة في 7 أكتوبر الماضي أصاب قاعدة إسرائيلية يعتقد أن فيها رؤوس صواريخ نووية.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من عدم إصابة رؤوس الصواريخ نفسها، إلا ان الصاروخ الذي اصاب قاعدة سدوت ميشا في وسط إسرائيل، تسبب في اندلاع حريق اقترب من منشآت تخزين رؤوس الصواريخ النووية وغيرها من الأسلحة الحساسة.

ولم تعترف إسرائيل أبدًا بوجود ترسانتها النووية، على الرغم من أن المبلغين الإسرائيليين والمسؤولين الأمريكيين ومحللي صور الأقمار الصناعية يتفقون جميعًا على أن إسرائيل تمتلك عددًا صغيرًا على الأقل من الأسلحة النووية.