لسد الفجوة التمويلية.. قطر تعلن تقديم 65.7 مليون ريال للأونروا في غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، أنها قدمت دعما ماليا إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمبلغ 65.7 مليون ريال لعامين في غزة.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس، إنها عجلت تقديم تعدها إلى وكالة الأونروا من أجل دعم الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها والمساهمة في سد الفجوة التمويلية للوكالة.

https://x.com/MofaQatar_AR/status/1731690542914748761?s=20

وعلى جانب آخر، أعلنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن ما يقرب من 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 80% من إجمالي سكان غزة، نزحوا حتى الآن منذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل.

وقالت الأونروا: "يلجأ ما يقرب من 1.2 مليون نازح داخليا إلى 156 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث تعيش أغلبية كبيرة، حوالي مليون شخص، في مرافق في وسط وجنوب قطاع غزة، في أماكن من بينها خان يونس ورفح".

وأضافت الأونروا أن "متوسط عدد النازحين في ملاجئ الأونروا يبلغ 10,326، أي أكثر من 4 أضعاف قدرتها الاستيعابية".