قطر تشكر مصر على تسهيل نقل الفلسطينيين للعلاج في الدوحة

أعلنت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، اليوم الاثنين، وصول أول مجموعة من الفلسطينيين من قطاع غزة للعلاج في قطر.

وقالت الخاطر عبر صفحتها على منصة إكس: "بحمدالله وفضله وصول أول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزّة للعلاج في دولة قطر على متن طائرة إخلاء طبي تابعة للقوات الجوية الأميرية".

وأضافت: "كان أمير قطر قد وجّه يوم أمس- انطلاقا من أواصر الأخوة واستجابة للواجب الديني والقومي والإنساني- بمبادرة لعلاج 1500 من الأشقاء الفلسطينيين المصابين جّراء العدوان على قطاع غزّة، إضافة إلى كفالة 3000 من الأطفال الذي فقدوا والديهم في قطاع غزة".

وتابعت: "نشكر الأشقاء في جمهورية مصر العربية لا سيما وزارة الصحة والهلال الأحمر المصري على تعاونهم وتسهيلاتهم في عملية النقل".

https://x.com/Lolwah_Alkhater/status/1731667080326357234?s=20