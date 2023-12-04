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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عيب عليكم تتكلموا على بلدكم كدة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تصريحات من البعض غير مسئولة ولا يعنيهم أمن مصر القومي.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "حبيت أوضح لحضراتكم معلومة مهمة، لقيت الناس بتشير تصريحات لناس غير مسئولة ولا يعنيها أمن مصر القومي، وبيقولوا حواديت أن المواطن المصري اللي قاعد في غزة عايز يرجع بلده لكن مصر بتاخذ الإذن من إسرائيل، وهذا كلام هراء وغير صحيح على الإطلاق".

 

وأكد الإعلامي أحمد موسى،: "كل مواطن مصري موجود في غزة يريد العودة لمصر يعود فورا"، مشيرا: "السلطات المصرية هي المعنية بمن يدخل إلى أرض مصر".


وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "مصر لا تأخذ أي إذن من إسرائيل فيما يتعلق بمواطنيها"، موضحا: "ما يروجه البعض عن أن إسرائيل تتحكم في عودة أي مواطن مصري من قطاع غزة غير صحيح"، معقبا: "عيب عليكم تتكلموا على بلدكم كده، لأن مصر صاحبة السيادة في دخول أي شخص لأراضيها".


وانفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء، قائلا: "مصر لا تستأذن إسرائيل أو غيرها بشأن دخول أي مواطن مصري لأراضيها، وكل ما يروج أكاذيب ضد مصر في هذا التوقيت له غرض خبيث".

 

وأكد: "الأجهزة الأمنية المصرية لا تراجع أحدا أو دولا بشأن دخول مواطنيها لأراضيها".
 

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