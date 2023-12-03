أحمد موسى: المصريون في أوروبا صوتوا بالانتخابات الرئاسية والحرارة تحت الصفر

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك موجة صقيع تضرب ألمانيا عطلت حركة المواصلات وأعاقت التحرك في الشوارع، مضيفا: كل حاجة بقيت بيضاء من الثلج.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه عاش هذا المشهد خلال مرافقته لزيارة الرئيس السيسي إلى النمسا وكانت درجة الحرارة 10 تحت الصفر وقدم حلقة وتجمدوا ولم يلغِ الحلقة.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن المصريين في ألمانيا ذهبوا للجان الاقتراع؛ من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ولم يتأخروا عن تلبية نداء مصر.

وأوضح أن موجة الطقس السيء تشمل العديد من الدول الأوروبية مثل فنلندا وبلغاريا والنمسا، ومع ذلك الجالية المصرية هناك لم يتخلوا عن بلدهم وشاركوا في الانتخابات.

ولفت إلى أن هناك أسرة في هولندا قطعت مسافة 400 كيلو متر تحت درجة حرارة عند السابعة تحت الصفر، من أجل المشاركة في الانتخابات، لافتا إلى أن الزوج كان قد أجرى عملية جراحية مؤخرا ولم يتأخر عن التصويت.