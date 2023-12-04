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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين: في خير كتير جاي الفترة المقبلة ومشاريع لم يتم الإعلان عنها

أحمد موسى
أحمد موسى

زف الإعلامي أحمد موسى، بشرى سارة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الدولة تتخذ إجراءات قوية وحاسمة لمنع سرقة مناجم الذهب، والدولة تعمل في كافة الاتجاهات الاستراتيجية لخدمة المواطنين.

وقال الإعلامي أحمد موسي، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن شاء الله إن شاء الله خلال الأيام المقبلة سوف يسمع المواطن المصري أخبار كويسة وبتعمل شغل في البلد اليومين دول لسه لم يتم الإعلان عنه في إطار المفاجأة السارة الفترة المقبلة.


وأوضح "أحمد موسى"، إن اللي بيتعمل دلوقتي دا خير لينا وللبلد ولازم يجي اليوم اللي مش هنستورد فية حبه قمح من برة تانى، مضيفًا أنه سوف نصل ان شاء الله للاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز والسكر، مبقاش عندنا مشاكل تاني ان شاء الله.

الدولة تتخذ إجراءات قوية لخدمة المواطنين 

وكشف الإعلامي أحمد موسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى تكليف بحاجات بتتعمل هيبقي فيها خير كويس قوي للمواطن ان شاء الله فيما بين توشكى وشرق العوينات. 

أحمد موسى الدولة صدى البلد الذهب مناجم الذهب خدمة المواطنين الاتجاهات الاستراتيجية

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