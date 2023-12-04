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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشاط مكثف للنائب محمد أبو العينين علي هامش مشاركته في فعاليات قمة المناخ بدبي

النائب محمد أبو
النائب محمد أبو العينين خلال مشاركته بقمة المناخ

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن نشاط النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال مشاركته بقمة المناخ في دبي.

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البرلماني محمد أبو العينين يشارك بقمة المناخ Cop28 بـ دبي

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أحمد موسى: أبو العينين زار مقر اللجنة الانتخابية بالقنصلية المصرية في دبي

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب شارك في جلسات قمة المناخ بدبي"، لافتا: "كان هناك نشاط مكثف للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب علي هامش مشاركته في فعاليات قمة المناخ بدبي".

أوضح أن مصر تمتلك جناحا كبيرا في معرض قمة المناخ، واليوم كانت هناك جولة للنائب محمد أبو العينين، وتفقد الجناح المصري الرسمي في مؤتمر قمة المناخ.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "النائب محمد أبو العينين التقى حسن عبدالله محافظ البنك المركزي على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناح بدبي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب التقى الفائزين المصريين بجوائز مشروعات الاستدامة بقمة المناخ بدبي".

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