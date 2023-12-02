أحمد موسى: أبو العينين زار مقر اللجنة الانتخابية بالقنصلية المصرية في دبي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أجرى زيارة للقنصلية المصرية في دبي، والتقى بأبناء الجالية المصرية هناك.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن النائب محمد أبو العينين، زار مقر اللجنة الانتخابية في القنصلية المصرية في دبي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين تابع سير العلمية الانتخابية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية في دبي.

ونوه الإعلامي أحمد موسى، بأن النائب محمد أبو العينين التقى بأعضاء الجالية المصرية في الإمارات، وعدد ممن شاركوا في الانتخابات الرئاسية.

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن النائب محمد أبو العينين يشارك في قمة المناخ المنعقدة في دبي، لكنه حرص على زيارة القنصلية المصرية في الإمارة؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية.