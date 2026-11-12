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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين علي تكشف لـ صدى البلد تفاصيل أغنية «تعيش ليا».. وتعلن مفاجآت غنائية وتمثيل

الفنانة ياسمين علي
الفنانة ياسمين علي
أوركيد سامي

كشفت الفنانة ياسمين علي عن سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور على أحدث أغنياتها «تعيش ليا»، مؤكدة أن الأغنية حققت تفاعلًا أسعدها، خاصة أنها طُرحت بالتزامن مع يوم عيد ميلادها، وهو ما منحها حالة من السعادة والخصوصية.

وقالت ياسمين علي، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنها سعيدة للغاية بتفاعل الجمهور مع الأغنية، مشيرة إلى أنها انتهت من تسجيلها وتصويرها وتصوير الفيديو كليب الخاص بها منذ نحو عام، قبل أن يتم طرحها للجمهور مؤخرًا.

وأضافت أن أغنية «تعيش ليا» تنتمي إلى اللون الرومانسي المبهج، وتحمل حالة من التفاؤل والسعادة، حيث تدور فكرتها حول عروس تتزوج وتسافر لقضاء شهر العسل، وهو ما انعكس على أجواء الأغنية والفيديو كليب، الذي جاء بطابع رومانسي مميز.

ياسمين علي تكشف سر ظهورها بالفستان الأبيض في كليب تعيش ليا

وعن ظهورها بالفستان الأبيض خلال أحداث الفيديو كليب، أوضحت ياسمين علي أن الفكرة جاءت من المخرج فادي حداد، معربة عن سعادتها الكبيرة بالتعاون معه، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تجمعهما فيها تجربة فنية، مؤكدة أنها سعيدة بتجديد التعاون بينهما.

وأشارت إلى أن الكليب جاء متناسبًا مع طبيعة الأغنية الرومانسية وأجوائها المبهجة، وهو ما جعلها تشعر بالرضا عن الشكل النهائي للعمل، مؤكدة سعادتها بالتعاون مع جميع أفراد فريق العمل الذين شاركوا في خروج الأغنية إلى النور.

ياسمين علي: الجمهور مرتبط بيا في الأغاني الرومانسية والاجتماعية

وعن تفاعل الجمهور مع أعمالها الغنائية، أكدت ياسمين علي أن الجمهور دائمًا ما يرتبط بها من خلال الأغاني الرومانسية والاجتماعية، لافتة إلى أنها تسعد كثيرًا بردود الفعل التي تتلقاها على مختلف الأعمال التي تقدمها.

وأضافت أنها تحرص دائمًا على تقديم أعمال تحمل مشاعر وأحاسيس قريبة من الجمهور، سواء كانت أغاني رومانسية أو اجتماعية، مشيرة إلى أن تفاعل الجمهور يمثل لها دافعًا كبيرًا للاستمرار وتقديم المزيد من الأعمال الفنية التي تنال إعجابهم.

وأكدت أن سعادتها لا تقتصر على نجاح أغنية بعينها، وإنما تمتد إلى التواصل المستمر بينها وبين جمهورها، واهتمامه بكل جديد تقدمه على الساحة الغنائية.

أغاني جديدة لياسمين علي وتصوير أعمال في لبنان

وعن خطتها الفنية خلال الفترة المقبلة، كشفت ياسمين علي أنها تستعد لطرح أكثر من أغنية جديدة، موضحة أنها تعمل حاليًا على تجهيز مجموعة من الأعمال الغنائية التي تتمنى أن تحقق نجاحًا وتفاعلًا كبيرًا لدى الجمهور.

وأضافت أن هناك عددًا من الأغاني التي تستعد لتصويرها في لبنان، إلى جانب أعمال أخرى تنتظر العودة من لبنان لتصويرها في مصر، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا فنيًا ملحوظًا على مستوى الغناء 

وأوضحت أنها تسعى إلى التنوع في اختياراتها الغنائية، وتقديم أعمال مختلفة من حيث الموضوعات والألحان والأفكار المصورة، بما يضمن استمرار التواصل بينها وبين جمهورها وتقديم محتوى فني متجدد.

مشروع تمثيلي جديد في انتظار ياسمين علي

ولم تتوقف مفاجآت ياسمين علي عند الغناء فقط، حيث كشفت عن استعدادها لخوض تجربة تمثيلية جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تعمل بالتوازي مع تحضيراتها الغنائية على مشروع جديد في مجال التمثيل.

ياسمين علي تفضل طرح الأغاني السينجل

وفيما يتعلق بطريقة طرح أعمالها الغنائية، أكدت ياسمين علي أنها تفضل طرح الأغاني السينجل المنفردة بدلًا من طرح ألبوم غنائي كامل، موضحة أن هذا الأسلوب يمنح كل أغنية فرصة أكبر لتحقيق النجاح والحصول على حقها من الانتشار والتفاعل الجماهيري.

وأشارت إلى أنها تحرص على أن تأخذ كل أغنية وقتها الكافي مع الجمهور، وأن تحظى بالاهتمام الذي تستحقه، خاصة في ظل سرعة تداول الأعمال الغنائية وتعدد الإصدارات على الساحة الفنية.

واختتمت ياسمين علي حديثها بالتعبير عن أمنيتها بأن تنال أعمالها المقبلة إعجاب الجمهور، وأن تواصل تحقيق النجاح والتفاعل الذي تسعد به دائمًا، مؤكدة حرصها على تقديم أغنيات جديدة تحمل أفكارًا ومشاعر مختلفة وتكون قريبة من الناس.

يذكر أن طرحت الفنانة المصرية ياسمين علي أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "تعيش ليا، باللهجة المصرية، في عمل رومانسي يحمل الكثير من مشاعر الحب والدفء والامتنان، ويعكس حالة عاطفية صادقة تقوم على الأمان والحنية والاستقرار.

وتتناول الأغنية قصة حب تبدأ بأمنية ودعاء للعثور على شريك صادق يُدرك المعنى الحقيقي للحب، قبل أن تتحول هذه الأمنية إلى واقع يبدّل الحزن فرحاً، ويمنح الحياة معنى مختلفاً. وتسلّط الكلمات الضوء على مشاعر المرأة التي تجد في شريك حياتها الأمان والسعادة، وتعيش معه تفاصيل الحب ببساطتها وعفويتها، وصولاً إلى التمسك بهذه العلاقة والدعاء باستمرارها وحمايتها من كل ما قد يعكّر صفوها.

وقدّمت ياسمين علي أداءً مفعماً بالإحساس، عكست من خلاله قدرتها على التعبير عن التفاصيل العاطفية الدقيقة، متنقلةً بسلاسة بين مشاعر الامتنان والفرح والطمأنينة، مع توظيف خامتها الصوتية وإمكاناتها الفنية في خدمة الحالة الرومانسية التي تحملها الأغنية.

وصدرت "تعيش ليا" على طريقة الفيديو كليب من اخراج فادي حداد، وترجم مضمون الأغنية إلى حكاية بصرية رومانسية، تدور حول قصة حب تجمع شخصين يعيشان أجمل لحظاتهما معا، وتُوَّجت علاقتهما بالزواج. وظهرت ياسمين علي خلال الكليب بإطلالة العروس بالفستان الأبيض، في مشاهد جسّدت انتقال قصة الحب إلى مرحلة جديدة من الحياة المشتركة.

وجرى تصوير الفيديو كليب في شمال لبنان، حيث شكّلت المواقع المختارة والتصوير والإضاءة عناصر جمالية أسهمت في إبراز الأجواء الرومانسية للعمل، مع مشاهد اتسمت بالدفء والبساطة، وقدّمت صورة منسجمة مع مضمون الأغنية ومشاعرها، ليكتمل التناغم بين الحالة الغنائية والمعالجة البصرية.

أغنية "تعيش ليا" من كلمات ابراهيم محمد والحان نديم جمال وتوزيع الكشكي، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

ياسمين علي اخبار الفن نجوم الفن

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