ياسمين علي لصدى البلد: سعيدة جدا بتكريمي في المركز الكاثوليكي

أحيت الفنانة ياسمين علي ، حفل افتتاح الدورة ال 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية ، برئاسة الأب بطرس دانيال ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وحضر حفل الافتتاح سامح الصريطي وزوجته المطربة حنان، أحمد فؤاد سليم، المخرج شريف عرفة، حورية فرغلي، جميل برسوم ، طة الدسوقي و زوحتة ، الكاتب و السيناريست عبد الرحيم كمال ، الفنان عماد رشاد ، الفنان ناجي سعد ، وغيرهم من النجوم.



وبدأت ياسمين الغناء بـ "مشربتش من نيلها " للفنانة شيرين عبدالوهاب، معربة عن حبها لهذه الأغنية، كما غنت أغنيتها الشهيرة "اتفاءلوا بالخير"، وأهدت للشعب الفلسطيني أغنية فيروز "زهرة المدائن"

وتفاعل الجمهور معها وهي تغني زهرة المدائن" الذين غنوا معاها

وقالت ياسمين علي في لقاء خاص لصدي البلد انا سعيدة جدا بتكريمي في المركز الكاثوليكي تكريمي من الاب بطرس دانيال فخر ليا

و دي للمرة الثانية وجودي في مهرجان المركز الكاثوليكي و أن شاء الله دائماً

: و أضافت قايلة أنا سعيدة إن أول حفلة أغني فيها، من وقت حرب فلسطين في المركز الكاثوليكي للسينما، لأن صوتي كان مش طالع ولا كنت عارفة أغني، عشان كدا وقفت حفلات من يوم 7 أكتوبر 2023"

و استطردت مش حبيت اخرج عن إطار الأحداث في فلسطين و قدمت لهم اغنية زهرة المدائن اهداء لهم أقل حاجه اقدر اقدمها لهم

و اختتمت أنها سوف تغني تتر مسلسل قلع الحجر في رمضان و اغاني المسلسل



وبدأت ياسمين الغناء بـ "مشربتش من نيلها " للفنانة شيرين عبدالوهاب، معربة عن حبها لهذه الأغنية، كما غنت أغنيتها الشهيرة "اتفاءلوا بالخير"، وأهدت للشعب الفلسطيني أغنية فيروز "زهرة المدائن"

واختتمت ياسمين فقرتها بأغنيتها "نقابل ناس" ثم صفق لها الجمهور بحرارة شديدة جدا إذ سعد الجميع بالفقرة الخاصة بها.

وتفاعل الجمهور معها وهي تغني زهرة المدائن" الذين غنوا معاها





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