خليك إيجابي.. أحمد موسى يوجه رسالة مهمة للمصريين..فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على الانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين في الخارج والتي انطلقت أمس الجمعة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشعب المصري يشارك في الانتخابات عشان يحمي بلده ".

وتابع : " على الشعب المصري في داخل مصر أن يقدموا رسالة بحجم المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية ".

وأضاف :" مشاركة المصريين في الانتخابات تأكيد على دعم مصر وتأمينها ومصر أولا واخيرا وامنها وسلامتها أولا وأخيرا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مينفعش المواطن يكون دوره سلبي ولازم المواطن يكون دوره إيجابي ويشارك في الانتخابات الرئاسية ولدينا 4 مرشحين ".