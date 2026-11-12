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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ البحر الأحمر تختتم الدورة التثقيفية حول «التخطيط الاستراتيجي القومي للمحافظة»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

اختتمت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، اليوم، فعاليات الدورة التثقيفية الأولى «التخطيط الاستراتيجي القومي لمحافظة البحر الأحمر»، التي نظمتها كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على مدار أربعة أيام، بمشاركة 76 دارسًا، بحضور عميد أ.ح.د/ محمد طلبه المستشار العسكري للمحافظة والدكتورة رشا خميس، مدير إدارة التدريب بديوان عام المحافظة، ونخبة من أساتذة كلية الدفاع الوطني.

وشهدت الدورة على مدار أيامها محاضرات وورش عمل تناولت أسس ومراحل التخطيط الاستراتيجي، والتفكير والإدارة الاستراتيجية، وتحليل الوضع الاستراتيجي باستخدام أسلوب SWOT، إلى جانب إعداد الرؤية والرسالة والغايات والأهداف، وآليات تنفيذ ومتابعة الخطط، مع التركيز على تحويل الجانب النظري إلى تطبيقات عملية قابلة للاستفادة منها في بيئة العمل.

وحاضر خلال فعاليات الدورة اللواء أ.ح أيمن سعودي، اللواء د. أحمد عبد البر، اللواء أ.ح هشام الهناوي، واللواء د. هيثم الطواجني، حيث أسهمت الخبرات العلمية والعملية المقدمة في إثراء المحتوى التدريبي، ورفع مستوى استفادة الدارسين، وتنمية قدرتهم على التفكير المنظم والتعامل مع التحديات ووضع حلول وخطط تستند إلى رؤية واضحة وأهداف محددة.

وأكدت نائب المحافظ أن ما شهدته الدورة من تفاعل ومشاركة جادة من الدارسين، وما تم تقديمه من تطبيقات ومخرجات في ختامها، يعكس تحقيقها لأهدافها بالصورة اللائقة، مشيرةً إلى أن الاستثمار في بناء قدرات العاملين يمثل أحد أهم ركائز تطوير الأداء الحكومي وهو ما تسعي اليه المحافظة جاهدة .

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