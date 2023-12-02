أحمد موسى: برودة الطقس في أوروبا لم تمنع المصريين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية

علق الإعلامي أحمد موسى، على الانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين في الخارج والتي انطلقت أمس الجمعة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"هناك من قطع 5 أو 6 ساعات سفر من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى : " درجات الحرارة في أوروبا منخفضة للغاية لكن برودة الطقس لم تمنع المصريين من المشاركة في الانتخابات ".

أضاف الإعلامي أحمد موسى :" أعداد هائلة في دول الخليج تشارك في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا:" لا يوجد مكان خارج مصر لم يصوت فيه أبناء الجالية المصرية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الناس بتبعتلي من امبارح ويرصدون لي حجم مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية ".

