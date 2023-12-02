أحمد موسى عن انطلاق الانتخابات الرئاسية بالخارج: هذا وقت مساندة الوطن

علق الإعلامي أحمد موسى، على الانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين في الخارج والتي انطلقت أمس الجمعة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هذا وقت مساندة الوطن، ونحن أمام خطر حقيقي يهدد مصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى : " رسالة أي مواطن يشارك في الانتخابات الرئاسية في الداخل والخارج هي ان الشعب المصري يقف مع الدولة لمواجهة المخططات ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" علينا أن نواجه مخططات استهداف أراضينا"، مضيفا:" خروج المصريين للمشاركة في الانتخابات تكون من أجل مصر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" المصريين يشاركون في الناتخابات الرئاسية المصرية بكثافة في كافة انحاء العالم ".