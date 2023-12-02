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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على أنغام "بشرة خيـر".. المصريون باليونان يعزفون سيمفونية في الاستحقاق الرئاسي

صدى البلد

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، توافد المواطنين المصريين المقيمين في العاصمة اليونانية أثينا، للتصويت في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم السبت، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وذلك على نغمات أغنية "بشرة خير".

و فتحت سفارة مصر في أثينا، أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين من الجالية المصرية لممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وكانت السفارة المصرية في العاصمة اليونانية أثينا عملت على توفير كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثاني يوم من أعمال التصويت التي تستمر ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة 9 صباحا وتنتهي في الساعة 9 مساء.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم".

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