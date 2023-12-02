باحث بالمركز المصري: الانتخابات تعزيز للشعور الوطني لدى المواطنين المقيمين بالخارج.. فيديو

قال محمد عادل هيكل، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إت الانتخابات تعزيز للشعور الوطني لدى المواطنين المقيمين بالخارج.

وأضاف محمد عادل هيكل، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: هناك متابعة مستمرة من الهيئة الوطنية للانتخابات للعملية الانتخابية في الخارج"، مؤكدا: "العملية الانتخابية شفافة وفيها تيسير كبير للمواطنين".

وأشار محمد عادل هيكل، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،: "المشاركة في الانتخابات في الخارج مهمة جدا للمصريين، وتعطي صورة للعالم الخارجي".