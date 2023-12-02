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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باحث بالمركز المصري: الانتخابات تعزيز للشعور الوطني لدى المواطنين المقيمين بالخارج.. فيديو

الانتخابات
الانتخابات

قال محمد عادل هيكل، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إت الانتخابات تعزيز للشعور الوطني لدى المواطنين المقيمين بالخارج.

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وأضاف محمد عادل هيكل، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: هناك متابعة مستمرة من الهيئة الوطنية للانتخابات للعملية الانتخابية في الخارج"، مؤكدا: "العملية الانتخابية شفافة وفيها تيسير كبير للمواطنين".

 

وأشار محمد عادل هيكل، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،: "المشاركة في الانتخابات في الخارج مهمة جدا للمصريين، وتعطي صورة للعالم الخارجي".

الانتخابات

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