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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النائب مجاهد نصار يشارك في مؤتمر التحالف الوطني الأهلي بشبرا الخيمة لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

شارك النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، في المؤتمر الجماهيري الحاشد للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي بمنطقة إسكو بمدينة بهتيم بشبرا الخيمة، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً للجمهورية للفترة القادمة، وذلك بحضور لفيف من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وجموع من المواطنيين وأهالي شبرا الخيمة.

وخلال الندوة التي أقيمت تحت عنوان «دور التحالف الوطنى فى دعم مسيرة التقدم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تحدث النائب مجاهد نصار  ، عضو التحالف الوطنى أن التحالف نظم مؤتمرات وقوافل إغاثة لدعم القضية الفلسطينية ويتابع جيداً القضية ،مشيرا إلى أن التحالف ينتشر فى معظم أنحاء الجمهورية خاصةً القليوبية التي بها أعضاء فاعلون فى القوافل والمساعدات الإنسانية ، مؤكداً أن مصر تساند بقوة الشعب الفلسطيني.


كل قراراته لصالح مصر وشعبها

وأضاف نصار أنه يساند الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كل قراراته لصالح مصر وشعبها ولصالح القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ، مؤكداً أن الرئيس السيسي يهتم بالصناعة والزراعة وبعد الانتخابات سيكون هناك حياة أفضل للمواطنين ،  وحث النائب مجاهد نصار المواطنيين على المشاركة  بقوة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية.

وقال المهندس علي عبد المنعم ، رئيس الجمعية المصرية للتنمية أن التحالف الوطني قام بمجهود كبير في دعم قطاع غزة ، مؤكداً تأييده لكل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات
شارك في الندوة اللواء أحمد محمد عودة ، واللواء صلاح الدين التهامي ، والمهندس علي عبد المنعم ، والإعلامي زين العابدين رشدي ، والإعلامي سيد العايق ، والمهندس صفوت حجاب ، ومجدي الصيفي والشاعر شاكر الهجرسي ولفيف من الشخصيات العامة وأهالي شبرا الخيمة.
 

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