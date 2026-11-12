انطلاق منافسات فردي السيدات بكأس العالم لسلاح السيف بالعاصمة الجديدة

انطلقت صباح اليوم الخميس منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال والسيدات (فردي وفرق)، والتي تستضيفها مصر بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، بمشاركة 42 دولة ونحو 390 لاعبًا ولاعبة.

وتقام اليوم منافسات فردي السيدات، بداية من مباريات دور المجموعات وتليها منافسات الأدوار التمهيدية، في إطار المنافسة على بطاقات التأهل لدور الـ64 الرئيسي.

وتشهد منافسات اليوم مشاركة 18 لاعبة مصرية، حيث أسفرت القرعة عن تواجد سلمى الكافوري في المجموعة الأولى مع بطلات كندا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكازاخستان.

وتقع نور الهدى إيهاب في المجموعة الثالثة رفقة بطلات فرنسا وكندا والصين وروسيا وألمانيا وفنزويلا، بينما جاءت ندى إيهاب في المجموعة الرابعة إلى جانب بطلات فرنسا ورومانيا وفنزويلا وهونج كونج وبولندا وروسيا.

وتشارك زينة صالح في المجموعة الخامسة مع بطلات كندا وإيطاليا وأوزبكستان وبريطانيا وهونج كونج والولايات المتحدة الأمريكية، فيما تتواجد فريدة بسيوني في المجموعة السادسة رفقة بطلات أذربيجان واليونان والصين وإيطاليا وأوزبكستان وألمانيا.

وتقع لين حسن في المجموعة السابعة إلى جانب بطلات الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا وبلغاريا وتركيا واليابان، بينما تشارك غزل الرجال في المجموعة الثامنة مع بطلات إيطاليا وبريطانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمجر وإسبانيا.

وتتواجد جاسمين عطية في المجموعة العاشرة رفقة بطلات رومانيا وأوكرانيا وروسيا وبلغاريا وفرنسا وأوزبكستان، فيما تقع تاليا قاسم في المجموعة الحادية عشرة مع بطلات بولندا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وتشارك جنى لطفي في المجموعة الثانية عشرة إلى جانب بطلات روسيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وكندا وبورتوريكو وهونج كونج، بينما تتواجد ريناد الدكش في المجموعة الثالثة عشرة رفقة بطلات المجر وكازاخستان وأذربيجان وكندا وروسيا وبولندا.

وتقع خديجة أبوعلم في المجموعة الرابعة عشرة مع بطلات المجر وهولندا ورومانيا وروسيا وإيطاليا وبلغاريا، فيما تشارك العنود حجازي في المجموعة الخامسة عشرة إلى جانب بطلات هونج كونج والصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وروسيا وفرنسا.

وتتواجد روضة نصر في المجموعة السادسة عشرة رفقة بطلات إيطاليا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وهونج كونج وفرنسا ورومانيا، بينما تشارك سارة شومان في المجموعة السابعة عشرة مع بطلات الصين وروسيا وكوريا الجنوبية والسعودية والمجر والولايات المتحدة الأمريكية.

وتقع ريتال الدكش في المجموعة الثامنة عشرة إلى جانب بطلات إيطاليا وأذربيجان والمجر واليابان وهونج كونج ورومانيا، فيما تتواجد لمار خضير في المجموعة التاسعة عشرة رفقة بطلات بلجيكا والصين وبريطانيا وبولندا وكوريا الجنوبية وكازاخستان.

وأخيرًا، تشارك نجوى نوفل في المجموعة الثالثة والعشرين مع بطلات ألمانيا وكندا وأذربيجان وسنغافورة وكوريا الجنوبية.