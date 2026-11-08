منتخبا الناشئات والناشئين لسيف المبارزة يحصدان فضية وبرونزية الفرق بكأس العالم بالبحرين

حقق منتخب مصر للناشئات لسيف المبارزة تحت 20 سنة الميدالية الفضية، فيما حصد منتخب الناشئين الميدالية البرونزية بمنافسات بطولة كأس العالم لسيف المبارزة، المقامة حاليًا في مدينة المنامة بالبحرين خلال الفترة من 5 وحتى 8 نوفمبر الجاري.

ونجح منتخب الناشئات في التأهل للمباراة النهائية بعدما حقق الفوز على منتخب قيرغيزستان في ربع النهائي بنتيجة 45-33، قبل أن يتغلب على منتخب تايوان في نصف النهائي بنتيجة 45-32، ليحجز مقعده في النهائي، الذي خسر خلاله أمام منتخب هونج كونج بنتيجة 40-33، محققًا الميدالية الفضية.

ومثل منتخب مصر في منافسات الفرق كل من جنى السيد، وسلمى الشيخ، وفريدة خليل، وفرح محفوظ.

وعلى صعيد منافسات الناشئين، تمكن المنتخب المصري من الفوز في مباراة ربع النهائي على المنتخب القطري بنتيجة 45-39، ليتأهل إلى نصف النهائي قبل الخسارة أمام هونج كونج بنتيجة 45-24.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، نجح منتخب مصر في الفوز على منتخب قيرغيزستان بنتيجة 45-41، ليحصد الميدالية البرونزية.

ومثل منتخب مصر في المنافسات كل من إسلام أسامة، وفؤاد غريب، ويونس خليل، وأحمد الخولي.

وعقب انتهاء المنافسات، حرصت السفيرة ريهام خليل، سفيرة مصر لدى مملكة البحرين، على تكريم لاعبي ولاعبات المنتخب المصري، تقديرًا لما حققوه من نتائج مميزة خلال البطولة، وإشادة بتمثيلهم المشرف لمصر على الساحة الدولية.

وبهذه النتائج، أنهت مصر مشاركتها في البطولة في المركز الثاني بالترتيب العام خلف هونج كونج، بعدما حصدت 6 ميداليات بواقع ذهبية وفضية و4 برونزيات، في إنجاز مميز يعكس تطور مستوى لاعبي ولاعبات السلاح المصريين.

وكانت منافسات الفردي قد شهدت تتويج إسلام أسامة بالميدالية الذهبية في منافسات تحت 20 سنة، وحصول يونس خليل على الميدالية البرونزية في الفئة العمرية نفسها، بالإضافة إلى فوز أدهم السيرسي وفريدة خليل ببرونزيتي منافسات تحت 17 سنة.

ومن جانبه، أعرب طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، عن سعادته بالنتائج التي حققتها البعثة المصرية خلال البطولة، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس العمل المستمر لتطوير اللعبة والاهتمام بالمواهب الواعدة.

وأضاف أن ما قدمه اللاعبون واللاعبات يؤكد امتلاك مصر جيلًا صاعدًا من المواهب القادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة، مشددًا على حرص الاتحاد على مواصلة دعمهم وإعدادهم للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وضمت البعثة المصرية كلًا من سامح مجدي وأحمد أشرف مدربين، وأيمن غنيم مديرًا للمنتخبات، وأحمد نبيل رئيسًا للبعثة، فيما تواجد ياسر متولي ومحمد النجار حكمين بالبطولة.