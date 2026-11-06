إسلام أسامة ويونس خليل يحققان ذهبية وبرونزية بكأس العالم لسيف المبارزة للناشئين بالبحرين

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حقق إسلام أسامة ويونس خليل ذهبية وبرونزية في منافسات تحت 20 سنة بكأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات والمقامة في مدينة المنامة بالبحرين.

وتمكن إسلام من الفوز بذهبية منافسات تحت 20 سنة وذلك عقب مشوار قوي بدأه من دور المجموعات بأربعة انتصارات من أصل 5 لقاءات ليتأهل لدور الـ32.

ونجح إسلام في الفوز على بطل هونج كونج "وي تو ديوي" بنتيجة 15-5 في دور الـ32 قبل أن يهزم بطل الهند "شاوريا أشويني" بنتيجة 15-8 في ثمن النهائي.

واستطاع إسلام الفوز على بطل السعودية "أحمد هزازي" بنتيجة 15-10 في ربع النهائي قبل أن يتفوق على مواطنه يونس خليل في نصف النهائي بنتيجة 15-11 ثم الفوز في النهائي على بطل هونج كونج "شينج فونج أنطوني" بنتيجة 15-13 ويتوج بالذهب.

أما يونس خليل فبدأ مشواره بالفوز في 3 لقاءات في دور المجموعات من أصل 5 مباريات ليتأهل لدور الـ64 ويفوز على مواطنه حسن البنداري بنتيجة 15-12.

وفي مباراة دور الـ32، فاز يونس على بطل هونج كونج "ينج شوين جاو" بنتيجة 15-12 قبل أن يهزم بطل هونج كونج الآخر "كاي شيت كورتيس" بنتيجة 15-14 في دور الـ16.

وفي ربع النهائي، فاز يونس على بطل السعودية "علي الفوزايا" بنتيجة 15-11 قبل أن يخسر في نصف النهائي من مواطنه إسلام أسامة صاحب الذهبية بنتيجة 15-11 ويكتفي يونس بالبرونزية.

يذكر أن منافسات الأمس قد شهدت حصول كل من أدهم السيرسي وفريدة خليل على الميداليتين البرونزيتين في منافسات تحت 17 سنة.

وتشهد البعثة تواجد كل من سامح مجدي وأحمد أشرف كمدربين، وأيمن غنيم مديرًا للمنتخبات، وأحمد نبيل رئيسًا للبعثة، فيما تواجد ياسر متولي ومحمد النجار كحكمين في البطولة.