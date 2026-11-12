العثور على جثة طبيب في نهر النيل بسمالوط شمال المنيا

عُثر على جثة طبيب الجراحة العامة بمستشفى المنيا الجامعي، بمياه النيل بمركز سمالوط، وذلك بعد تغيبه لمدة 3 أيام في ظروف غامضة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية مرتكبيها.

وكان الطبيب قد اختفى عقب خروجه من مستشفى المنيا الجامعي، حيث رصدت كاميرات المراقبة لحظة استقلاله سيارة تاكسي ماركة فيرنا، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح الثلاثاء، وكان يرتدي ملابس العمل «الإسكرب».

ومنذ ذلك التوقيت، انقطع التواصل مع الطبيب، وأُغلق هاتفه المحمول، ولم يعد إلى منزله، ما دفع أسرته وزملاءه إلى إطلاق مناشدات للمساعدة في العثور عليه، ونشر بياناته على نطاق واسع.

وبعد مرور 3 أيام على تغيبه، عُثر على جثمان الطبيب في نهر النيل بمركز سمالوط، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى موقع العثور على الجثمان، وبدأت جهودها لكشف ظروف وملابسات الواقعة، وفحص خط سير الطبيب وتحديد مرتكبي الجريمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.