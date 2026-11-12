تنفيذ 15 فعالية رياضية وثقافية بمراكز شباب المنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، علي تعزيز دور مراكز الشباب كمنصات مجتمعية لبناء الشخصية وتنمية المهارات واكتشاف المواهب، وفي اطار ذلك واصلت مديرية الشباب والرياضة تنفيذ حزمة متنوعة من الأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية بمختلف مراكز الشباب على مستوى المحافظة، حيث شهد شهر أكتوبر الماضي تنفيذ نحو 15 فعالية ونشاطًا، استفاد منها أكثر من 1244 من النشء والشباب، إلى جانب البرامج والمشروعات الرياضية المستمرة على مدار العام، وفق خطة وزارة الشباب والرياضة، بما يستهدف استثمار طاقات الشباب وتنمية قدراتهم وتوسيع قاعدة مشاركتهم في الأنشطة الهادفة.

واستعرض مندي عكاشة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، حصاد أنشطة المديرية خلال الشهر، موضحًا أن إدارة الرياضة واصلت تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب تنس الطاولة والملاكمة والمصارعة، إلى جانب تنظيم قوافل رياضية، ودوري الأحياء الشعبية في الكرة الطائرة للفتيات، فضلًا عن إقامة دورة تنشيطية في الشطرنج، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب الواعدة.

وأضاف أن إدارة تنمية النشء نفذت معرضًا وحفل ختام المشروع القومي «قادر على التحدي»، وكرفان المناخ والشباب، ومسابقة للتصوير الفوتوغرافي، إلى جانب برامج تستهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء. كما نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني ندوة حول انتصارات أكتوبر المجيدة، ودورة في التنمية البشرية لترسيخ القيم الإيجابية والمواطنة، فضلًا عن المشاركة في تنفيذ الحملة القومية لتنمية الثقافة السياسية بمراكز الشباب، بما يعزز دور مراكز الشباب في بناء الوعي وإعداد جيل يمتلك المهارات والقدرات اللازمة للمشاركة الإيجابية في المجتمع.

