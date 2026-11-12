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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على دعم الانشطة والفعاليات للاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة

محافظ الإسكندرية يشدد على دعم الانشطة والفعاليات للاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة
محافظ الإسكندرية يشدد على دعم الانشطة والفعاليات للاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة
أ ش أ

شدد محافظ الإسكندرية أيمن عطية، علي تمكين ودعم الأنشطة والفعاليات للاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم .

وفي هذا الإطار نظم حي شرق الإسكندرية ندوة توعوية حول "كارت الخدمات المتكاملة والتغذية السليمة" بمؤسسة رعاية المكفوفين " بنطاق الحي وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وتضمنت الندوة ، التعريف بكارت الخدمات المتكاملة والفئات المستحقة له ، ومميزات الكارت ومنها، العلاج المجاني، التعيين ضمن نسبة الـ 5%، الجمع بين معاشين والحصول على معاش تكافل وكرامة، الإعفاء من المصروفات الدراسية، وتخفيضات وسائل النقل العام ، والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم وطرق الاستعلام عبر موقع الوزارة أو منصة مصر الرقمية أو الخط الساخن 1444 ، وقرار إعفاء الإعاقات المستديمة من الكشف الطبي عند التجديد.

كما تناولت الندوة ضرورة قيام حاملي الكارت بتحديث بياناتهم قبل نهاية عام 2026، والتوجه لأقرب مكتب تضامن للحصول على المساعدة في التسجيل.

وشملت الندوة ، التوعية بأهمية التغذية السليمة وأنها ليست حرماناً وإنما اختيار صحي، وكيفية تناول طعام مفيد بأقل تكلفة ويحتوي على الطاقة والبروتين والفيتامينات.

محافظ الإسكندرية أيمن عطية دعم الأنشطة والفعاليات للاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ندوة توعوية كارت الخدمات المتكاملة والتغذية السليمة

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