سقوط لص يستولى على هواتف الطلاب باسلوب انتحال الصفة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورتين تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بإستيقاف طلاب المدارس والإستيلاء على هواتفهم المحمولة بأسلوب "إنتحال الصفة" بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) وبسؤالها أقرت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على نجلها والإستيلاء على الهاتف المحمول الخاص به بأسلوب "إنتحال الصفة".

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بالصور (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "إنتحال الصفة" ، كما أقر بقيامه ببيع الهاتف المستولى عليه لأحد عملائه "سيئ النية" (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة) "أمكن ضبطه".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





