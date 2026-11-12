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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية: ضبط 105 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لمتابعة الالتزام بقواعد وآداب المرور وتحقيق الانضباط المروري، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 105 آلاف و632 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين.

تفاصيل حملات المرور

وشملت أبرز المخالفات التي تم ضبطها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار في المواقف العشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 984 سائقًا، وتبين إيجابية 32 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 481 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفة شروط التراخيص، وعدم توافر اشتراطات الأمن والمتانة.

كما أسفرت أعمال الفحص عن فحص 155 سائقًا، وتبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، فضلًا عن ضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام قضائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، في إطار مواصلة الحملات المرورية لتحقيق السيولة والانضباط على الطرق والمحاور المختلفة.

المرور ضبط مخالفات مخالفات متنوعة الداخلية

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