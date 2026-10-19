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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 برقم السيارة

مخالفات المرور
مخالفات المرور
محمد غالي

تتيح الخدمات المرورية الإلكترونية للمواطنين إمكانية متابعة المخالفات المسجلة على المركبات ومعرفة قيمتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها دون الحاجة إلى التوجه إلى وحدات المرور، وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود التوسع في التحول الرقمي وتيسير حصول أصحاب السيارات على الخدمات الحكومية باستخدام الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2026

وتوفر النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2026، وتقديم التظلمات على المخالفات المسجلة، إلى جانب إتاحة وسائل إلكترونية للسداد، بما يساعد على تقليل الوقت والجهد وتسهيل إنجاز الإجراءات.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2026

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 برقم السيارة

يمكن لأصحاب المركبات الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على سياراتهم من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة، باتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة.
2. اختيار خدمة الاستعلامات من قائمة الخدمات المتاحة.
3. الضغط على خدمة مخالفات رخص المركبات.
4. إدخال البيانات المطلوبة الخاصة برخصة المركبة.
5. كتابة رقم السيارة بصورة صحيحة في الخانة المخصصة.
6. الضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

وبعد استكمال الخطوات المطلوبة، يمكن للمستخدم الاطلاع على المخالفات المرورية المسجلة على المركبة وقيمتها، وفقا للبيانات المتاحة على الموقع.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2026

كيفية التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا

تتيح النيابة العامة أيضا إمكانية تقديم التظلمات على مخالفات المرور عبر الإنترنت، بما يسمح لأصحاب المركبات بمراجعة المخالفات والاعتراض على ما يرونه غير صحيح، دون الحاجة إلى زيارة وحدات المرور في بداية الإجراءات.

وتتمثل خطوات تقديم التظلم فيما يلي.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.
2. اختيار خدمة التظلمات من قائمة الخدمات الإلكترونية.
3. تحديد نوع الرخصة المطلوب التظلم بشأنها، سواء رخصة القيادة أو رخصة المركبة.
4. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.
5. استعراض تفاصيل المخالفات المسجلة.
6. تحديد المخالفة المراد تقديم التظلم عليها.
7. الضغط على أيقونة تظلم.
8. قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
9. استكمال البيانات الشخصية المطلوبة وإرسال الطلب.

وعقب تقديم التظلم، يحصل المستخدم على رقم مرجعي وإيصال إلكتروني يمكن الاحتفاظ به للاستعانة به عند متابعة الطلب، كما يتم إخطار صاحب التظلم بالنتيجة من خلال الهاتف وفقا للإجراءات المتبعة.

تأمين البيانات أثناء الاستعلام عن المخالفات

تدعم الخدمات الإلكترونية إجراءات حماية البيانات الشخصية للمواطنين، من خلال استخدام وسائل للتحقق من هوية المستخدم قبل إتاحة بعض الخدمات، ومن بين هذه الوسائل رموز التحقق لمرة واحدة المعروفة باسم OTP، والتي ترسل إلى رقم الهاتف المسجل، بهدف تعزيز أمان الوصول إلى البيانات والحد من استخدامها دون تصريح.

وينبغي للمستخدم التأكد من الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة، وعدم مشاركة رموز التحقق أو البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، حفاظا على سرية المعلومات.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2026

طرق سداد مخالفات المرور وتوصيل شهادة براءة الذمة

بعد الاستعلام عن المخالفات ومعرفة المبالغ المستحقة، يمكن للمواطنين الاستفادة من وسائل السداد الإلكترونية المتاحة، وفقا للخدمات التي يتيحها الموقع، كما تتوفر خدمة طلب توصيل شهادة براءة الذمة إلى محل الإقامة عن طريق البريد المصري، مقابل رسوم توصيل إضافية يتم تحديدها وفقا للخدمة.

وينصح أصحاب المركبات بمراجعة بيانات المخالفات والتأكد من صحة المعلومات قبل إتمام السداد، مع الاحتفاظ بإيصال الدفع والرقم المرجعي الخاص بالطلب عند الحاجة إلى متابعة الإجراءات أو إثبات إتمام المعاملة.

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