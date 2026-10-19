محافظ الإسماعيلية يوجه بالتصدي لمخالفات البناء.. إزالة سور مخالف وفك شدة خشبية بأحد المراكز

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الإسماعيلية حملاتها الميدانية للتصدي لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة، التي نفذت بمتابعة الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، عن إزالة سور أقيم دون ترخيص على مساحة ١٥٠ مترًا مربعًا بمنطقة الكيلو ٧ بنطاق قرية الفردان، إلى جانب فك شدة خشبية على مساحة ١٠٠ متر مربع بمنطقة جمعية العاشر من رمضان الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفتين.

وأكد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية استمرار المتابعة الميدانية ورصد المتغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع أي محاولات للبناء المخالف، مشددًا على عدم التهاون مع التعديات التي تمس الرقعة الزراعية أو حقوق الدولة.

كما دعا المواطنين إلى الالتزام بالاشتراطات البنائية والقوانين المنظمة، حفاظًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وترسيخًا للانضباط بمختلف أنحاء المركز والمدينة.