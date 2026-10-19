تشميع محلين مخالفين بشارع السودان لمزاولة نشاط دون ترخيص في العجوزة

قامت الأجهزة التنفيذية بحي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، بتنفيذ حملة على المحلات الغير مرخصة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وبمتابعة وإشراف دكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 2 محل لتجارة التكييفات بشارع السودان لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تأكيدا على استمرار الحملات الرقابية لإحكام السيطرة على الأنشطة التجارية المخالفة وتحقيق الانضباط بالشارع.