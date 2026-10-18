الجيزة.. حملات نظافة مكبرة بفيصل وترسا والمريوطية واللبيني وغلق مقاهي مخالفة

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة موسعة صباح اليوم الأحد لتفقد حالة النظافة والإشغالات ومتابعة جهود أجهزة المحافظة لرفع كفاءة الخدمات .

وشملت جولة محافظ الجيزة أحياء الدقي وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعمرانية والطالبية والهرم حيث تفقد محيط المدارس والمحاور المرورية وعددًا من الشوارع الرئيسية ومتفرعاتها لرصد المخالفات والتعديات وإشغالات المحال والباعة والوقوف على أي أوجه تقصير في أعمال النظافة.

وخلال الجولة رصد محافظ الجيزة عددًا من نقاط تجمع للقمامة بشوارع شارل ديجول بالدقي ومراد، وأسفل كوبري الجيزة، وأحمد زويل، وخاتم المرسلين، وعثمان محرم، وترسا بالعمرانية، والملك فيصل بنطاقي الطالبية والهرم، موجّهًا رؤساء الأحياء بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل لسرعة توجيه سيارات الجمع لرفع المخلفات من تلك النقاط وتحسين المظهر الحضاري بمحيطها.

كما وجّه المحافظ بغلق مقهيين، الأول بشارع أحمد زويل بنطاق حي جنوب الجيزة، لتعديه على الرصيف والآخر بشارع ترعة الزمر بنطاق حي بولاق الدكرور، لمخالفته الاشتراطات المقررة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد طريق المريوطية وشارع جمال الدين البنا بنطاق حي الهرم حيث رصد عددًا من نقاط الفرز وتجمعات القمامة موجّهًا رئيس الحي بسرعة إزالتها ورفع المخلفات الموجودة بها.

وشدد المحافظ على مسؤولي الأحياء، بالتنسيق مع نوابهم ومديري ورؤساء الأجهزة والإدارات المعنية بتكثيف المرور الدوري والتواجد الميداني بمختلف القطاعات خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح لتحسين حالة النظافة وضمان السيولة المرورية لا سيما بمحيط المدارس والمعاهد الدينية والمنشآت الحكومية، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والطلاب والمترددين على تلك المنشآت.