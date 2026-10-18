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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة فورية في المهد لحالة بناء مخالف بقرية السلام بالقنطرة شرق

الاعمال
الاعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

 تواصل الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القنطرة شرق جهودها الميدانية للتعامل الفوري مع مخالفات البناء، وتطبيق القانون بكل حسم.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بفرض هيبة الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات في مهدها، وتنفيذًا لتوجيهات  اللواء أ.ح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لقرية السلام إزالة فورية في المهد لغرفة مخالفة بمساحة تُقدَّر بنحو ٢٠ مترًا مربعًا بمنطقة جمعة شبل، مع الانتهاء من أعمال الإزالة بالكامل، وذلك لمنع استمرار المخالفة أو استكمال أعمال البناء دون ترخيص.

وجاءت أعمال الإزالة في إطار التحرك الفوري للأجهزة التنفيذية للتصدي لأي مخالفة في مراحلها الأولى، وعدم السماح بفرض أمر واقع بالمخالفة للقانون.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة القنطرة شرق استمرار أعمال المتابعة الميدانية والرصد المستمر لأي مخالفات بناء، والتعامل الفوري والحاسم معها، تنفيذًا للقانون، وحفاظًا على حقوق الدولة، وصونًا للرقعة الزراعية، وترسيخًا لهيبة الدولة وسيادة القانون.

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