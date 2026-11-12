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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع الجزائري أشرف عبادة

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المتداولة بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع المدافع الجزائري أشرف عبادة، لاعب اتحاد العاصمة، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير أن اللاعب يحظى بإعجاب مسؤولي الأهلي، وسبق أن دخل حسابات النادي أكثر من مرة، لكنه أشار إلى عدم وجود تحرك رسمي في الوقت الحالي.

وأضاف شوبير: «هو لاعب كويس أوي، والأهلي فكر فيه قبل كده أكتر من مرة، لكن رئيس نادي اتحاد العاصمة الجزائري صرح وقال مجاش لينا أي اتصال من النادي الأهلي بخصوص اللاعب عبادة».

وأشار الإعلامي إلى أن تصريحات رئيس النادي الجزائري تنفي وجود اتصالات رسمية حتى الآن بين الأهلي واتحاد العاصمة بشأن ضم المدافع الجزائري، رغم اهتمام القلعة الحمراء السابق باللاعب.


 

النادي الأهلي أشرف عبادة لاعب اتحاد العاصمة رئيس نادي اتحاد العاصمة المدافع الجزائري

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