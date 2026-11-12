مركبة «هيرا» الأوروبية تقترب من كويكب صدمته ناسا لاختبار تقنيات الدفاع عن الأرض

بدأت المركبة الفضائية الأوروبية «هيرا» عمليات رصد عن قرب للكويكب «ديديموس» وقمره الصغير «ديمورفوس»، الذي اصطدمت به وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عمدًا عام 2022، في إطار تجربة علمية لاختبار إمكانية تغيير مسار الأجرام السماوية التي قد تهدد الأرض.

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، الأربعاء، أن المركبة «هيرا» تدرس حاليًا الكويكب وقمره من مسافة تتراوح بين 25 و30 كيلومترًا، بهدف تقييم آثار الاصطدام الذي نفذته مركبة «دارت» التابعة لناسا قبل نحو أربعة أعوام.

وكانت ناسا قد أطلقت مهمة «دارت» ووجهت مركبتها للاصطدام بالقمر الكويكبي «ديمورفوس» عام 2022، لاختبار مدى إمكانية استخدام هذه التقنية لتغيير مسار الكويكبات التي قد تشكل خطرًا على كوكب الأرض.

وأسفر الاصطدام عن تقليص الفترة الزمنية اللازمة لدوران «ديمورفوس» حول الكويكب الأكبر «ديديموس»، كما أدى إلى تغيير طفيف في مسارهما حول الشمس، وهو ما يجعل مهمة «هيرا» خطوة مهمة لفهم نتائج التجربة وتقييم فاعلية تقنيات الدفاع الكوكبي مستقبلًا.