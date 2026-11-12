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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شرط وحيد لعودة اللاعب المالي.. أمير هشام يكشف موقف الأهلي من استعادة ديانج

أليو ديانج
أليو ديانج
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن موقف النادي الأهلي من إمكانية استعادة المالي أليو ديانج، لاعب وسط فريق فالنسيا الإسباني، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

الاهلي 

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن الأهلي لم يفكر حتى الآن بشكل رسمي في ضم أليو ديانج، رغم قناعة النادي بإمكانيات اللاعب الفنية وقدرته على تقديم الإضافة لخط وسط الفريق.

وأوضح أن هناك رغبة في استعادة اللاعب حال فسخ تعاقده مع فالنسيا ورحيله دون مقابل مالي، مشيرًا إلى أن ديانج يُعد من اللاعبين المميزين والمحترفين والمؤثرين في منطقة وسط الملعب، وهو المركز الذي يحتاج الأهلي إلى تدعيمه بالفعل.

وأضاف أن الحالة الوحيدة التي قد تدفع الأهلي للتحرك من أجل استعادة اللاعب المالي، هي أن يصبح لاعبًا حرًا، دون تحمل خزينة النادي أي مقابل مالي نظير التعاقد معه، على غرار صفقة أكرم توفيق.

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