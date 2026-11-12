مفتي الديار الفلسطينية يدعو لتحرك دولي وعربي عاجل لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد أحمد حسين، إلى تحرك دولي وعربي عاجل لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم، في ظل السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مخيمات النازحين وأغرقت عشرات الآلاف من الخيام.

و أشار خلال ترؤسه، اجتماعاً لمفتي المحافظات، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الخميس، إلى تفاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها النازحون، في ظل الدمار الواسع الذي خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية في المنازل والبنية التحتية، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر وعرقلة إدخال المساعدات والإمدادات الضرورية.

من جانب آخر .. استنكر الحضور الانتهاكات المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية، واعتداءات المستعمرين في محافظات الضفة الغربية، التي تجري تحت حماية سلطات الاحتلال، محملين إياها المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها.

ودعوا إلى تعزيز صمود المواطنين في مواجهة الهجمات التي تستهدف حياتهم ومقدساتهم وممتلكاتهم وماشيتهم ومزروعاتهم.