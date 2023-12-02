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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محدش يقدر يكسرنا.. مفيدة شيحة تدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية |فيديو

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

دعت الإعلامية مفيدة شيحة، المواطنين المصريين المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية الحالية، مشيرة إلى أن انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، وسط إقبال واضح على صناديق الاقتراع.

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وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن من المهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمام هذا العالم المتربص بمصر والمصريين، ولابد من تقديم صورة مشرفة لنا كمصريين، ولابد أن يعرف العالم مشاركة المصريين.
وتابعت مفيدة شيحة، أن هناك مشاركة كبيرة ونحتاج أن تستمر، واحنا بجد مستقرين وفعلا هناك ضائقة في العالم كله، ومحتاجين الاتحاد في الوقت الحالي، ومحدش يقدر يكسرنا أو يركعنا.

 

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