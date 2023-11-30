مفيدة شيحة: ويجز مش ظاهرة بل قصة نجاح كبيرة

بعد وصفه بصوت جيله من نيويورك تايمز

أشادت الإعلامية مفيدة شيحة، بوصف جريدة نيويورك تايمز، مغني الراب المصري ويجز بأنه صوت جيله، مشيرة إلى أن هذا المطرب الشاب صاحب الـ 25 ربيعا، وصل للعالمية ويحقق انجازات حقيقية.



وأضافت أن كتبت جريدة "نيويورك تايمز" مقالًا يسلط الضوء على إنجازات مغنى الراب "ويجز" في الفترة الأخيرة، والمقال شدد على نجاح "ويجز" في أن يصبح نجمًا عالميًا دون أن يصدر ألبومًا كاملاً و هدفه الرئيسي هو إحضار الهيب هوب العربي إلى المستوى العالمي.

وتابعت مفيدة شيحة، مطرب الراب المصري ويجز أبن محافظة الإسكندرية، مش ظاهرة بل قصة نجاح كبيرة.



https://www.youtube.com/watch?v=Mcn0p8iapWE