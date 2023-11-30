مفيدة شيحة: هند رستم وسعاد حسني وزبيدة ثروت من أجمل الفنانات العرب

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على اختيار الفنانة هند رستم والفنانة سعاد حسني والفنانة زبيدة ثروت، أجمل الفنانات العرب في تصويت عالمي.



وعبرت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، عميق تقديرها لهؤلاء النجوم كون لهم مسيرة حافلة ومكانة كبيرة بين محبيهم، مضيفة أن هؤلاء النجوم من جيل الابيض والاسود ومش هنعرف نعوضهم.



وأضافت مفيدة شيحة، أنه كشف موقع IMDB الدولى عن قائمة لأجمل الممثلات العربيات على مدار التاريخ، وقد طغى على تلك القائمة الكثير من الممثلات المصريات خاصًة من الجيل القديم مع بعض الحضور من الجنسيات العربية الأخرى.

