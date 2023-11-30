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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة: هند رستم وسعاد حسني وزبيدة ثروت من أجمل الفنانات العرب

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على اختيار الفنانة هند رستم والفنانة سعاد حسني والفنانة زبيدة ثروت، أجمل الفنانات العرب في تصويت عالمي.

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مفيدة شيحة: أحمد ثروت قرر يوفر فلوس حفل زفافه ويعمل خير


وعبرت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، عميق تقديرها لهؤلاء النجوم كون لهم مسيرة حافلة ومكانة كبيرة بين محبيهم، مضيفة أن هؤلاء النجوم من جيل الابيض والاسود ومش هنعرف نعوضهم.

وأضافت مفيدة شيحة، أنه كشف موقع IMDB الدولى عن قائمة لأجمل الممثلات العربيات على مدار التاريخ، وقد طغى على تلك القائمة الكثير من الممثلات المصريات خاصًة من الجيل القديم مع بعض الحضور من الجنسيات العربية الأخرى.
 

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